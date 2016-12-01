 Akhisar ile Bursa nefes kesti - Türkiye Kupası - 1 Aralık 2016 Perşembe

Akhisar ile Bursa nefes kesti

Bursa öne geçti. Akhisar yakaladı. Sonrasında Akhisar öne geçti, Bursa eşitledi. Herkes futbola doydu.

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Türkiye Kupası 01 Aralık 2016, Perşembe

Güncelleme: 01 Aralık 2016, Çarşamba 21:48

Akhisar ile Bursa nefes kesti

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu ilk maçında Akhisar Belediyespor evinde Bursaspor ile 3-3 berabere kaldı. 10. dakikada Del Valle'nin ortasına altıpas içerisinde gelişine vuran Necid'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0. 12. dakikada Muğdat'a yapılan faul sonrası hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. 13. dakikada penaltı atışını kullanan Vaz Te, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1.

TEMPO HİÇ DÜŞMEDİ
17. dakikada Faty'nin kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-2. 24. dakikada Mervan'ın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Vaz Te'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2. 35. dakikada penaltı atışını kullanan Vaz Te'nin şutunda top kaleci Mert Günok'tan döndü. Pozisyonu iyi takip eden Vaz Te'nin ikinci vuruşunda meşin yuvarlak bu kez filelerle buluştu. 3-2. 62'de Erdem'in ortaladığı topa altıpas içerisinde Necid'in kafa vuruşu skoru belirledi: 3-3.

AKHİSAR BLD-BURSASPOR 3-3
STAT: Manisa 19 Mayıs
HAKEMLER: Mete Kalkavan **, Ceyhun Sesigüzel **, Esat Sancaktar **
AKHİSAR BLD: Berker *, Tolga **, Orhan **, Kadir **, Onur **, Aykut ** (Dk.65 Soner **), Abdulkadir **, Hasan Ali ** (Dk.75 Sissoko **), Muğdat ***, Vaz Te **** (Dk.86 Bertuğ), Mervan **
BURSASPOR: Mert Günok *, Emre * (Dk.46 Erdem **), Sane * (Dk.46 İsmail **), Ertuğrul *, Jorquera **, Faty ***, Mert Örnek **, Sercan **, Sinan **, Necid *** (Dk.79 İsmail Can **), Del Valle ***
STAT: Dk.13 (pen), 24 ve 35 Vaz Te / Dk.10 ve 62 , Dk.17 Faty
SARI KARTLAR: Hasan Ali, Kadir

İKİ TAKIMA DA YAKIŞTI
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Çok zevkli ve çekişmeli bir maç oldu. İki takıma da çok yakıştı" dedi.

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