Akhisar ile Bursa nefes kesti

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu ilk maçında Akhisar Belediyespor evinde Bursaspor ile 3-3 berabere kaldı. 10. dakikada Del Valle'nin ortasına altıpas içerisinde gelişine vuran Necid'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0. 12. dakikada Muğdat'a yapılan faul sonrası hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. 13. dakikada penaltı atışını kullanan Vaz Te, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1.



TEMPO HİÇ DÜŞMEDİ

17. dakikada Faty'nin kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-2. 24. dakikada Mervan'ın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Vaz Te'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2. 35. dakikada penaltı atışını kullanan Vaz Te'nin şutunda top kaleci Mert Günok'tan döndü. Pozisyonu iyi takip eden Vaz Te'nin ikinci vuruşunda meşin yuvarlak bu kez filelerle buluştu. 3-2. 62'de Erdem'in ortaladığı topa altıpas içerisinde Necid'in kafa vuruşu skoru belirledi: 3-3.



AKHİSAR BLD-BURSASPOR 3-3

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Mete Kalkavan **, Ceyhun Sesigüzel **, Esat Sancaktar **

AKHİSAR BLD: Berker *, Tolga **, Orhan **, Kadir **, Onur **, Aykut ** (Dk.65 Soner **), Abdulkadir **, Hasan Ali ** (Dk.75 Sissoko **), Muğdat ***, Vaz Te **** (Dk.86 Bertuğ), Mervan **

BURSASPOR: Mert Günok *, Emre * (Dk.46 Erdem **), Sane * (Dk.46 İsmail **), Ertuğrul *, Jorquera **, Faty ***, Mert Örnek **, Sercan **, Sinan **, Necid *** (Dk.79 İsmail Can **), Del Valle ***

STAT: Dk.13 (pen), 24 ve 35 Vaz Te / Dk.10 ve 62 , Dk.17 Faty

SARI KARTLAR: Hasan Ali, Kadir



İKİ TAKIMA DA YAKIŞTI

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Çok zevkli ve çekişmeli bir maç oldu. İki takıma da çok yakıştı" dedi.