Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan sonuçlar

Kupada D ve F gruplarında ilk hafta maçları tamamlanırken, G Grubu'nda tek maç oynandı.

D Grubu'nda Beşiktaş, Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği karşısında zorlanmasına rağmen kazandı. Siyah-beyazlılar Kerim Frei'ın şık golleriyle İzmit deplasmanında rakibini 2-1 yendi ve kupaya 3 puanla başladı. Grubun diğer maçında ise Kayserispor, Boluspor'u 3-0 mağlup etti.

F Grubu'nda deplasman takımları ilk maçları galibiyetle tamamladı. Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, Bölgesel Amatör Lig ekibi Yeni Amasyaspor'u deplasmanda tek golle geçti. Grubun diğer maçında Göztepe deplasmanda Sivasspor'u 1-0 yendi.

G Grubu'nda günün tek maçında ise Ümraniyespor, Aydınspor 1923'ü geriye düştüğü maçta 3-1 yenmeyi başardı.