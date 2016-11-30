 Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan sonuçlar - Türkiye Kupası - 30 Kasım 2016 Çarşamba

Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan sonuçlar

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarının heyecanı 5 maçla başladı.

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Türkiye Kupası 30 Kasım 2016, Çarşamba

Güncelleme: 30 Kasım 2016, Çarşamba 08:56

Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan sonuçlar

Kupada D ve F gruplarında ilk hafta maçları tamamlanırken, G Grubu'nda tek maç oynandı.

D Grubu'nda Beşiktaş, Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği karşısında zorlanmasına rağmen kazandı. Siyah-beyazlılar Kerim Frei'ın şık golleriyle İzmit deplasmanında rakibini 2-1 yendi ve kupaya 3 puanla başladı. Grubun diğer maçında ise Kayserispor, Boluspor'u 3-0 mağlup etti.

F Grubu'nda deplasman takımları ilk maçları galibiyetle tamamladı. Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, Bölgesel Amatör Lig ekibi Yeni Amasyaspor'u deplasmanda tek golle geçti. Grubun diğer maçında Göztepe deplasmanda Sivasspor'u 1-0 yendi.

G Grubu'nda günün tek maçında ise Ümraniyespor, Aydınspor 1923'ü geriye düştüğü maçta 3-1 yenmeyi başardı.

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