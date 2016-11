F.Bahçe'ye Ümit Özat çelmesi

Fenerbahçe'nin 5 maçlık galibiyet serisini Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümit Özat'ın ekibi Gençlerbirliği sonlandırdı. İsmail Köybaşı'nın 10. dakikada kırmızı kart görmesiyle bir kişi eksik oynayan rakibi karşısında yenik duruma düşen Başkent ekibi, Rante ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle Kadıköy'den 2-1 galibiyetle ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Ülker Stadı'nda oynanan ve ATV'den naklen yayınlanan karşılaşmayı Fenerbahçe sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

İsmail Köybaşı'nın 10. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldığı maçta Fenerbahçe, 1998 doğumlu stoperi Yiğithan Güveli'nin 24. dakikadaki kafa golüyle Gençlerbirliği karşısında 1-0 öne geçti.

İlk yarıyı yenik kapatan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat, 10 kişi oynayan rakibi karşısında savunmadan oyuncu çıkarıp hücumcu alarak gol için baskısını arttırdı. Başkent ekibinin beraberlik golü 56. dakikada Tokelo Rantie kaydetti.

Bir kişi fazla oynamanın avantajıyla rakip kalede gol arayan Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 77. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisini düşünerek fazla forma şansı bulamayan oyuncularını sahaya süren Advocaat, 1 kişi eksik oynamalarına rağmen ilk oyuncu değişikliğini 86. 1997 doğumlu Abdurrahman'ı oyuna alarak yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-1 sona erdi.

ADVOCAAT'TAN 10 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Gençlerbirliği karşısında takımını büyük bir rotasyon yaparak sahaya sürdü.

Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda 5-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde 10 değişikliğe gitti.



Çaykur Rizespor maçından sadece Aatif Chahechouehe'yu Gençlerbirliği karşısında sahaya süren Hollandalı teknik adam, diğer oyuncularını ise Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde fazla forma şansı bulamayan isimlerden seçti.



Sarı-lacivertlilerde kalede Fabiano Ribeiro, savunma dörtlüsünde ise Gregory van der Wiel, Yiğithan Güveli, Roman Neustaedter, İsmail Köybaşı oynadı. Orta sahayı Ozan Tufan, Caner Koca, Miroslav Stoch, Chahechouhe'dan oluşturan Advocaat, forvet arkasında Salih Uçan'a ileri uçta ise Jose Fernandao'ya şans verdi.

AS İSİMLER KADRODA YOK

Advocaat, Beşiktaş derbisini de düşünerek as isimleri kadroya dahil etmedi.



Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de oynayan Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Robin van Persie ve Moussa Sow'un yanı sıra Volkan Şen de 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise kaleci Ertuğrul Taşkıran ve Emmanuel Emenike dışında genç takım oyuncuları oturdu. Bu iki ismin yanı sıra altyapı oyuncuları Abdurrahman Canlı, Savaş Polat, Ramazan Civelek, Muhammed Samed Erkoç ve Erdi Can Şehit yedek kulübesinde forma şansı bekledi.



OZAN, VAN DER WİEL VE FERNANDAO UZUN SÜRE SONRA

Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Ozan Tufan, Van der Wiel ve Fernandao uzun süre sonra forma şansı buldu.

Sarı-lacivertlilerde Fernandao 94, Ozan 59, Van der Wiel ise 45 gün sonra formalarına kavuştu.

YİĞİTHAN GÜVELİ İLK PROFESYONEL MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki savunma oyuncusu Yiğithan Güveli, ilk profesyonel maçını Gençlerbirliği karşısında oynadı.



Sarı-lacivertlilerin altyapısına henüz 10 yaşında Derince Belediyespor'dan katılan Yiğithan'ın profesyonel lisansı 2.5 ay önce çıktı. Genç futbolcu, hayatının ilk profesyonel sınavını Ziraat Türkiye Kupası'nda verdi.



Yiğithan'ın yanı sıra daha önceki sezonlarda 3 kupa, 1 lig maçında forma giyen 20 yaşındaki Caner Koca da ilk 11'de forma şansı buldu.

KAPTAN İSMAİL KÖYBAŞI

Fenerbahçe'de sahada kaptan olarak İsmail Köybaşı yer aldı.



Sarı-lacivertlilere bu sezon Beşiktaş'tan transfer olan İsmail, birçok as ismin kadroda olmamasıyla kaptanlık bandını koluna taktı.

ÜMİT ÖZAT AS TAKIMIYLA ÇIKTI

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, rakibinin aksine as takımıyla Kadıköy'de sahaya çıktı.



Özat, Süper Lig'de oynadıkları son Trabzonspor maçına göre biri zorunlu 3 değişiklik yaptı. Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Uğur Çiftçi kadroda yer almazken, Kamal Issah ve Ahmet Oğuz yedek kulübesinde bekledi.



Kırmızı-siyahlılarda bu isimlerin yerine Vedat Muriç, Halil İbrahim Pehlivan ve Orhan Şam oynadı.

KADIKÖY'DE TANIDIK İSİMLER

Gençlerbirliği'nin kadrosunda Fenerbahçe'de daha önce forma giyen isimler dikkati çekti.



Fenerbahçe'yle şampiyonluklar yaşayan Geçlerbirliği'nin teknik direktörü Ümit Özat, takımın başında büyük başarılar yakaladığı eski kulübüne karşı sahada yer aldı. Fenerbahçe formasını 12 yıl terleten Selçuk Şahin ile 2 yıl oynayan Orhan Şam da eski takımlarına karşı Gençlerbirliği formasıyla mücadele etti.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Fenerbahçe taraftarı Ziraat Türkiye Kupası maçına ilgi göstermedi.



Maçın hafta içi geç saatte oynanması ve havanın oldukça soğuk olması da tribünlerin tamamına yakının boş kalmasında etkili oldu.

Fenerbahçe- Gençlerbirliği maçını yaklaşık bin kişi izledi. Konuk Gençlerbirliği'nin 8 taraftarı da maçı deplasman tribününden izledi.