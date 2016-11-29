Turkuvaz Medya’da kupa şöleni!

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, bugün start alacak Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplardaki futbol şovunu HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını ATV, A2 ve A Spor ekranlarında yaşayacak. 32 takımın, 8 grupta mücadele edeceği futbol şöleninde ilk iki sırayı alan takımlar son 16 turuna adını yazdıracaklar. Bugün birbirinden heyecanlı 5 maçla başlayacak olan kupada nefeslerin kesilmesi bekleniyor.



ATV, A2 ve A Spor'da maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Futbolseverler kupa maçlarında tek kelimeyle futbola doyacaklar.Grup maçlarına 4 büyük takımın da katılıyor olması heyecanı daha da doruğa taşıyacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanındaki sporseverler kupa coşkusunu ve maçları TURKUVAZ Medya farkıyla takip edecekler. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen maçlarda kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Kısacası Ziraat Türkiye Kupası heyecanı bütün Türkiye'de tüm ihtişamıyla başlıyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise ATV, A2 ve A Spor ekranlarında olacak.



A2 KANALI KUPA İLE PARLIYOR

Türkiye Kupası maçları için yeni kanal.. Türkiye Kupası'nın resmi yayıncısı olan Turkuvaz Medya Grubu, bu sezon yayınlayacağı maçlar için yeni bir uygulamaya geçti.. Türkiye Kupası'nda grup aşamasında oynanacak maçların bazıları yeni açılan A2 kanalından yayınlanacak. Heyecan A2 kanalında da yaşanacak.



A Grubu

Yarın

14.00 Şanlıurfa-Kırklareli (Caner Ak) A2

Perşembe

18.30 Osmanlı-G.Antep (Bülent Birincioğlu) A Spor



B Grubu

Perşembe 12.00 Sancaktepe-Kasımpaşa (Onur Karabaş) A Spor

Perşembe 16.00 Ç. Rize-İnegöl (Özgüç Türkalp) A Spor



C Grubu

Yarın

14.00 Menemen Bld.-Amed S. (Emre Malok) A Spor

Yarın

20.30 F.Bahçe-G.Birliği (Halil Umut Meler) ATV



D Grubu

Bugün

18.30 Kayseri-Bolu (Suat Arslanboğa) A2

Bugün

20.30 Darıca GB-Beşiktaş (Alper Ulusoy) A2



E Grubu

Yarın

12.00 Tuzla-24 Erzincan (S. Barış Saka) A Spor

Yarın

18.30 G.Saray-Elazığ (Arda Kardeşler) A2



F Grubu

Bugün

12.30 Y. Amasya-M. Başakşehir (İlker Coşkun) A Spor

Bugün 16.45 Sivas-Göztepe (Süleyman Abay) A Spor



G Grubu

Bugün

14.30 Ümraniye-Aydın 1923 (Özkan Çeliker) A Spor

Yarın

16.30 Akhisar Bld.-Bursa (Mete Kalkavan) A2



H Grubu

Perşembe 14.00 Kızılcabölük-A. Konya (Kutluhan Bilgiç) A2

Perşembe 20.30 Trabzon-Gümüşhane (Y. Kemal Uğurlu) A2