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farkı

, programıyla ekranlara damga vurmaya devam ediyor.

Müge Anlı farkı
ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' başarılara doymuyor. Müge Anlı'nın hazırlayıp sunduğu program, Ocak ayında hakkında çıkan toplam 121 haberle zirvenin sahibi oldu.

Medya Takip Ajansı Interpress tarafından yapılan araştırmaya göre en çok konuşulan aktüel-kadın programı olan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', rakipleri arasından sıyrılarak farkını yine ortaya koydu. Başarılı haberciliğiyle gündem yaratan hafta içi her gün ekranında...
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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