Müge Anlı farkı

ATV'nin ve Türkiye'ninen çok izlenenprogramı 'MügeAnlı ile TatlıSert' başarılara doymuyor. MügeAnlı'nın hazırlayıp sunduğu program, Ocak ayında hakkında çıkan toplam 121 haberle zirvenin sahibi oldu.
Medya Takip Ajansı Interpress tarafından yapılan araştırmaya göre en çok konuşulan aktüel-kadın programı olan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', rakipleri arasından sıyrılarak farkını yine ortaya koydu. Başarılı haberciliğiyle gündem yaratan Müge Anlı hafta içi her gün atv ekranında...
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