Eşkıya klasiği

Gelenek bu hafta da bozulmadı. Her salı rakiplerini geride bırakan atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya DünyayaHükümdar Olmaz', önceki akşam yayınlanan yeni bölümüyle zirveye yerleşti. Başarılı dizi, tüm kişilerde 9.79 izlenme oranı ve 21.78 izlenme payına sahip oldu.
AB Sosyal Statü'de de yüzde 9.22 izlenme oranı ve 21.76 izlenme payı alan dizi, 100program arasında birinci sıraya adını yazdırdı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm etiketi 'edho' ise twitter'dayine en çok konuşulanlarınbaşındaydı…
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