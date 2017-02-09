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Eşkıya klasiği

Eşkıya klasiği
Gelenek bu hafta da bozulmadı. Her salı rakiplerini geride bırakan atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', önceki akşam yayınlanan yeni bölümüyle zirveye yerleşti. Başarılı dizi, tüm kişilerde 9.79 izlenme oranı ve 21.78 izlenme payına sahip oldu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 56. bölüm


AB Sosyal Statü'de de yüzde 9.22 izlenme oranı ve 21.76 izlenme payı alan dizi, 100 program arasında birinci sıraya adını yazdırdı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm etiketi 'edho' ise twitter'da yine en çok konuşulanların başındaydı…
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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