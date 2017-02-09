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  1. Eşkıya klasiği

Ağlatan sahne

’nin yalnızlığını ’la paylaştığı sahneler herkesi ağlatacak.

Ağlatan sahne
Her perşembe milyonları atv ekranına kilitleyen 'Ölene Kadar'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümü ile izleyenler yine nefeslerini tutacak. Başrollerinde Engin Akyürek ve Fahriye Evcen'in yer aldığı dizinin yeni bölümüne Dağhan ve Selvi'nin yakınlaşması damga vuracak. İkilinin duygusal sahneleri çok konuşulacak.

Cem Adrian'ın 'Ben Seni Çok Sevdim' şarkısıyla yayınlanan yeni bölüm fragmanı sosyal medyada en çok paylaşılan gönderiler arasındaki yerini aldı. ve 'nin avukat-müvekkil ilişkisinin yavaş yavaş aşka dönüştüğü dizide, Dağhan'ın Selvi'yi korumak için ailesinin evine götürmesiyle ikili romantik anlar yaşayacak...
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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