Ağlatan sahne

Her perşembe milyonları atvekranına kilitleyen 'Ölene Kadar'ınbu akşam yayınlanacak yeni bölümüile izleyenler yine nefeslerini tutacak.Başrollerinde Engin Akyürek veFahriye Evcen'in yer aldığı dizininyeni bölümüne Dağhan ve Selvi'ninyakınlaşması damga vuracak. İkilininduygusal sahneleri çok konuşulacak.
Cem Adrian'ın 'Ben Seni ÇokSevdim' şarkısıyla yayınlanan yenibölüm fragmanı sosyal medyada ençok paylaşılan gönderiler arasındakiyerini aldı. Dağhan ve Selvi'ninavukat-müvekkil ilişkisinin yavaşyavaş aşka dönüştüğü dizide,Dağhan'ın Selvi'yi korumak içinailesinin evine götürmesiyle ikiliromantik anlar yaşayacak...
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