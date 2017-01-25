Ekranların hükümdarı geri döndü

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ, tüm kişilerde 8.81 izlenme oranı ve 20.29 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 7.62 izlenme oranı ve 19.19 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Geçen yılın reyting şampiyonu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kendi gününde ve saatinde bu sene de birinciliklerine kaldığı yerden devam ediyor. EDHO verilen aranın ardından yine en çok izlenen yapım olarak ekranlara geri döndü.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra, Twitter Türkiye Trending Topics listesinin de zirvesine oturdu!