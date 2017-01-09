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  1. Şampiyon ağlattı

'da yayınlanacak

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi , 'da izleyicisiyle buluşacak.

Diriliş Ertuğrul o ülkede görücüye çıkıyor

Yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kıran dizisi, üç sezondur TRT1 ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor.

Her Çarşamba ekranlara gelen dizi, yayınlandığı akşamlarda birinciliği elden bırakmazken, özetiyle bile ikinci sırada yer alıyor. Yurt içinden ve yurt dışından birçok hayranı olan dizi 'da da yayınlanacak.

16 Ocak'ta Arapça olarak ekranlara gelecek dizi Qatar TV'de yayınlanacak.

TRT Genel Müdürü Şenol Göka da geçen yıl yaptığı bir açıklamada, 60 civarında ülkeden yatırımcıların, "Diriliş Ertuğrul" dizisinin kendi ülkeleriyle ilgili yayın haklarını satın almak için kendilerine başvurduğunu bildirmişti.

Katar Medya Yönetim Kurulu başkanı Abdurrahman Bin Hamad,Diriliş Ertuğrul'un, 16 Ocak itibari ile Qatar TV'de Arapça olarak yayınlanacağını Twitter hesabından duyurdu.

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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi 11:40
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Güzel.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.01.2017 15:26
Bayrağım Bayrağım

Yakışır

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 09.01.2017 14:48
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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