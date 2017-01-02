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Türkiye 2016’da ’i izledi!

Türkiye’nin en çok izlenen haber kanalı 2016’yı birinci bitirdi. A Haber, Aralık ayı verilerine göre Tüm Kişiler Tüm Gün, erkek ve kadın izleyici kategorilerinde en çok izlenen haber kanalı oldu.

Türkiye 2016’da A Haber’i izledi!

Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı 2016'yı birinci bitirdi. 26 aydır aralıksız sürdürdüğü maratonda, 2016 yılı ortalaması ile de birinci olan A Haber, rakiplerini geride bırakmaya devam ediyor. A Haber, Aralık ayı verilerine göre Tüm Kişiler Tüm Gün, erkek ve kadın izleyici kategorilerinde en çok izlenen haber kanalı oldu.



81 İL, 325 İLÇE, 172 ÜLKEDEYİZ!
A Haber, haberciliğe getirdiği farklı bakış açısı ile birçok özel habere imza atarak medya dünyasında referans bir haber kanalı oldu. İzleyiciler, A Haber'i tercih etme nedenlerinden biri olarak son dakika gelişmelerini olay yerinden en hızlı şekilde aktaran kanal olarak gösterirken, A Haber ekipleri 81 il, 325 ilçe, 172 ülkede her an yayına hazır olarak konumlanmış durumda.

55 NOKTADAN YAYIN
A Haber, 2016 yılını tam 55 noktadan yaptığı yayınlar ile uğurladı. '2016 Nasıl Geçti?' özel yayınında 55 noktada hazır bekleyen A Haber muhabirleri, 2016 yılından akılda kalanları olay yerinden aktardı. Tarihi bir yayına imza atan A Haber, 2017'yi yeni bir rekor ile karşıladı.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi 16:29
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