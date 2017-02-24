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hesapları hacklendi mi?

Dünya çapında milyonlarca akıllı telefon kullanıcısının hesabı, otomatik olarak telefondan çıkış yaptı. Yaşanan oturum açma sorunun ardından endişeleri iderecek açıklama ise yine Google tarafından yapıldı. Google, yaşanan olayda güvenlik açığının olmadığını ifade etti.

Google hesapları hacklendi mi?

Türkiye dahil dünya çapında birçok kişi sabah uyandığında küçük bir şokla karşılaştı. Akıllı telefonlarını eline alan kullanıcıları, tüm hesaplarından otomatik olarak çıkış yapıldığını ördü. GMail, , dahil tüm uygulamalar, Google hesabından çıkış yapıldığı uyarısı verdi.

Bu uyarı sonrasında telefonuna virüs bulaştığını veya hesabının hacklendiğini düşünen bazı kullanıcılar ise Google hesabını kapatmaya çalıştı.

Sorun yaşayanların sayısının artması üzerine Google tarafından zorunlu bir açıklama geldi. Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Google, korkulacak bir şey olmadığını, oturum açmada bir sorun yaşandığını ve bu sorunun güvenlik açığına neden olmadığını duyurdu.

Sorun yaşayanların Google hesabını kaldırarak yeniden kurması gerekiyor. Google hesaplarında sorun yaşamayanlar ise eskisi gibi hesaplarını kullanmaya devam edebiliyor.

ABD'li teknoloji devi Google uzun süredir böyle bir sorunla karşılaşmıyordu. Konuyla alakalı detay vermeyen Google'ın sunucularında bir sorun yaşandığı tahmin ediliyor.

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  • 24 Şubat 2017, Cuma 13:54
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