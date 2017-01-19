Iphone'ların yeni fiyatları açıklandı

Türkiye'de euro ve dolar kurunda son dönemde yaşanan dalgalanma akıllı telefonları vurdu. Teknoloji devleri yeni modellerinin zamlı çıkacağını açıkladı. Bunun sinyallerini Samsung Galaxy A (2017) serisinde görmüştük. Yeni Galaxy A serisi, selefine göre ortalama 400 lira zamla piyasaya çıkacak.
Son günlerde iPhone'lara zam yapılacağı ifade ediliyordu. Zamlı fiyatlar Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde açıklandı. İşte iPhone 6s ve iPhone 7'nin son zamlı fiyatları:
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IPHONE 6S
32GB - Eski fiyat: 2.749 TL / Yeni fiyat: 3.199 TL
Fark: 450 TL
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IPHONE 6S PLUS
32GB - Eski fiyat: 3.199 TL / Yeni fiyat: 3.699 TL
Fark: 500 TL
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32 GB – Eski fiyat: 3,249 TL / Yeni fiyat: 3.799 TL - Fark: 550 TL
128 GB – Eski fiyat: 3,649 TL / Yeni fiyat: 4.299 TL - Fark: 650 TL
256 GB – Eski fiyat: 4,049 TL / Yeni fiyat: 4.799 TL - Fark: 750 TL
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32 GB – Eski fiyat: 3,799 TL / Yeni fiyat: 4.449 TL - Fark: 650 TL
128 GB – Eski fiyat: 4,199 TL / Yeni fiyat: 4.949 TL - Fark: 750 TL
256 GB – Eski fiyat: 4,599 TL / Yeni fiyat: 5.449 TL - Fark: 850 TL
kalan karakter 1000
almayın arkadaş olsun bitsin illa ıphone 7 kullanılacak diye bir gayemi var insanları soymaktan başka bir şey yapmıyorlar almayın ki satış düşecektir
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