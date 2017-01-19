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Iphone'ların yeni fiyatları açıklandı

Son günlerde 'lara yapılacağı ifade ediliyordu. Zamlı fiyatlar Türkiye'nin resmi internet sitesinde açıklandı. İşte iPhone 6s ve iPhone 7'nin son zamlı fiyatları...



Türkiye'de euro ve dolar kurunda son dönemde yaşanan dalgalanma akıllı telefonları vurdu. Teknoloji devleri yeni modellerinin lı çıkacağını açıkladı. Bunun sinyallerini Samsung Galaxy A (2017) serisinde görmüştük. Yeni Galaxy A serisi, selefine göre ortalama 400 lira zamla piyasaya çıkacak.

Son günlerde 'lara zam yapılacağı ifade ediliyordu. Zamlı fiyatlar Türkiye'nin resmi internet sitesinde açıklandı. İşte iPhone 6s ve iPhone 7'nin son zamlı fiyatları:

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IPHONE 6S
32GB - Eski fiyat: 2.749 TL / Yeni fiyat: 3.199 TL

Fark: 450 TL

#Sayfa#


IPHONE 6S PLUS
32GB - Eski fiyat: 3.199 TL / Yeni fiyat: 3.699 TL

Fark: 500 TL

#Sayfa#

IPHONE 7
32 GB – Eski fiyat: 3,249 TL / Yeni fiyat: 3.799 TL - Fark: 550 TL

128 GB – Eski fiyat: 3,649 TL / Yeni fiyat: 4.299 TL - Fark: 650 TL

256 GB – Eski fiyat: 4,049 TL / Yeni fiyat: 4.799 TL - Fark: 750 TL

#Sayfa#

IPHONE 7 PLUS
32 GB – Eski fiyat: 3,799 TL / Yeni fiyat: 4.449 TL - Fark: 650 TL

128 GB – Eski fiyat: 4,199 TL / Yeni fiyat: 4.949 TL - Fark: 750 TL

256 GB – Eski fiyat: 4,599 TL / Yeni fiyat: 5.449 TL - Fark: 850 TL
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe 10:53
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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hado hado

almayın arkadaş olsun bitsin illa ıphone 7 kullanılacak diye bir gayemi var insanları soymaktan başka bir şey yapmıyorlar almayın ki satış düşecektir

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.01.2017 13:35
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