Süper Lig takımı bombayı patlattı

Alanyaspor'da teknik direktörlüğe Saffet Susiç getirildi.
Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Aytemiz Alanyaspor, Saffet Susiç ile anlaştı.
Ülkemizde İstanbulspor, Konyaspor, Ankaragücü, Ankaraspor ve Çaykur Rizespor takımlarında görev alan 61 yaşındaki teknik adam son olarak Fransa'nın Evian takımını çalıştırmıştı. Susiç yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmıyordu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.