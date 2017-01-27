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Süper Lig takımı bombayı patlattı

, yollarını ayırdığı Mustafa Kalpar'ın yerine 'i getirdi.

Süper Lig takımı bombayı patlattı

'da teknik direktörlüğe getirildi.

ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Aytemiz Alanyaspor, Saffet Susiç ile anlaştı.

Ülkemizde İstanbulspor, Konyaspor, Ankaragücü, Ankaraspor ve Çaykur Rizespor takımlarında görev alan 61 yaşındaki teknik adam son olarak Fransa'nın Evian takımını çalıştırmıştı. Susiç yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmıyordu.
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  • 27 Ocak 2017, Cuma 15:26
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