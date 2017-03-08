Yönetim: Hakem hata yaptı bruma’ya ceza yok

Galatasaray yönetimi Antalya'da oyundan atılan Bruma için ceza yönetmeliğini devreye sokmayacak. Sarı-Kırmızılı yönetimin, iki kartta da hakemin yanlış karar verdiğini ve Bruma'nın haksız yere oyundan atıldığını düşündüğü öğrenildi. 1 maç ceza alacak olan genç yıldız G.Birliği maçında oynayamayacak.



Attığı golün ardından Antalyaspor tribünlerine 'sus' işareti yaptığı için ilk sarıyı gören Bruma, 85. dakikada ise tehlikeli hareketten dolayı oyundan atıldı.