Yanal’dan kart ikazı!

Trabzonspor Teknik Direktörü ErsunYanal Akhisar Belediyespor maçı öncesi 7 futbolcununsarı kart sınırında olması nedeniyle tedirgin.Bu maçta cezalı duruma düşecek oyuncular birhafta sonraki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.Yanal bu nedenle sarı kart sınırında olanoyuncularını uyararak, "Dikkatli olun" dedi.
Ersun Yanal dün Trabzon İl Emniyet Müdürü Hakan Arıkan'a ziyarette bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.