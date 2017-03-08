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Yanal’dan kart ikazı!

7 oyuncunun sarı kart sınırında olması nedeniyle futbolcularını uyardı

Yanal’dan kart ikazı!
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal Akhisar Belediyespor maçı öncesi 7 futbolcunun sarı kart sınırında olması nedeniyle tedirgin. Bu maçta cezalı duruma düşecek oyuncular bir hafta sonraki Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Yanal bu nedenle sarı kart sınırında olan oyuncularını uyararak, "Dikkatli olun" dedi.

dün Trabzon İl Emniyet Müdürü Hakan Arıkan'a ziyarette bulundu.
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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