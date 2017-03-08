UEFA tehlikesi yine kapıda

Galatasaray'ın bir türlü düzelemeyen mali yapısı yine UEFA'nın tehdidi altında. İçinde bulunduğumuz 2016-17 sezonunu UEFA Kriterleri'ne uyum gösterememesi nedeniyle, tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'ndan men cezası ile karşı karşıya kalan Sarı- Kırmızılı kulübün, yine Avrupa'dan men edilme riski içine girdiği ileri sürülüyor. 25 Mart'ta yapılacak olağan genel kurul için üyelere gönderilen mali tablo kitabında, Galatasaray'ın mali yapısının yine UEFA'nın radarına takılmasına ktesin gözüyle bakılıyor.
UEFA'NIN DİKKATİNİ ÇEKECEK 2017 yılı verilerine göre; Sportif A.Ş'nin 2015 yılı zararı 57 milyon 460 bin lira. 2016 zararı ise anormal bir artış göstererek, 203 milyon 985 bin liraya yükseliyor. Yaşanan 4 katı artışın UEFA'nın dikkatini çekmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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