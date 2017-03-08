Türk derbisi A Spor’da Beşiktaş-Karşıyaka

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Beşiktaş Sompo Japan ile Pınar Karşıyaka karşılaşacak. Akatlar Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maçı A Spor yayınlayacak. İzmir'deki maçı 75-70 kaybeden Beşiktaş'ın tur atlaması için en az 6 farklı kazanması gerekiyor.