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Trabzonspor’da Mas gururu yaşanıyor

Arjantin Milli Takımı’na çağrılan ilk Trabzonsporlu oyuncu olan Mas’a övgüler yağdı

Trabzonspor’da Mas gururu yaşanıyor
Arjantin Milli Takımı'na oyuncu gönderen Trabzonspor'da, Emmanuel Mas gururu yaşanıyor. Ersun Yanal da Mas'dan övgüyle söz ederek, "Mas, çok önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Kısa sürede Trabzonspor'a uyum sağladı. Uzun yıllar burada oynuyormuş gibi havası var. Bu da bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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