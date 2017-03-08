Topla oynama&koşuda Eren kendini aştı

Antalyaspor karşısında 90+6'da 3 puana uzanan Galatasaray'da en çok alkış alan isim hiç tartışmasız Eren Derdiyok oldu.
KASIMPAŞA'DA DA YOK!
Biri son saniyede attığı iki golle galibiyeti getiren yıldız futbolcunun istatistiklerindeki değişim de dikkatleri çekti. Daha önce oyunun içine fazla girmediği ve mücadele etmediği için eleştiri alan Eren, Antalya'da 55 kez topla buluşarak rekor kırdı. Yıldız futbolcu ne bu sezon Galatasaray'da ne de Kasımpaşa'da bu rakama ulaşamamıştı.
ADETA İLAÇ GİBİ GELDİ Eren Derdiyok ayrıca 11 km. koşarak Tudor'un yeni sistemine uyum sağladığını gösterdi. Eren, Sneijder ve Podolski gibi isimlerin yokluğunda gösterdiği performansla adeta ilaç oldu.
TARAFTARIN GÖNLÜNDE TAHT KURDU
Attığı iki golle Galatasaray'ın Antalya'da aldığı 3 puanın mimarı olan Eren Derdiyok mücadelesiyle de tam not aldı. Yıldız futbolcu kazanma hırsıyla sosyal medyada taraftarların övgüsünü topladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.