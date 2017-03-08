Yol Durumu
  1. Maçtan sonra bacaklarımı hissetmiyordum
  2. De Jong’suz çok güzel!

Topla oynama&koşuda Eren kendini aştı

Attığı golle G.Saray’ı ipten alan Eren’in oyunundaki değişim dikkat çekti. 55 kez topla buluşup 11 km. koşan yıldız futbolcu, Türkiye’deki en yüksek rakamlarına ulaştı

Topla oynama&koşuda Eren kendini aştı
Antalyaspor karşısında 90+6'da 3 puana uzanan Galatasaray'da en çok alkış alan isim hiç tartışmasız Eren Derdiyok oldu.

KASIMPAŞA'DA DA YOK!
Biri son saniyede attığı iki golle galibiyeti getiren yıldız futbolcunun istatistiklerindeki değişim de dikkatleri çekti. Daha önce oyunun içine fazla girmediği ve mücadele etmediği için eleştiri alan Eren, Antalya'da 55 kez topla buluşarak rekor kırdı. Yıldız futbolcu ne bu sezon Galatasaray'da ne de Kasımpaşa'da bu rakama ulaşamamıştı.

ADETA İLAÇ GİBİ GELDİ
Eren Derdiyok ayrıca 11 km. koşarak Tudor'un yeni sistemine uyum sağladığını gösterdi. Eren, Sneijder ve Podolski gibi isimlerin yokluğunda gösterdiği performansla adeta ilaç oldu.

TARAFTARIN GÖNLÜNDE TAHT KURDU
Attığı iki golle 'ın Antalya'da aldığı 3 puanın mimarı olan mücadelesiyle de tam not aldı. Yıldız futbolcu kazanma hırsıyla sosyal medyada taraftarların övgüsünü topladı.
Etiketler: ,
  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar