Şenes Erzik’in ağabeyi hayatını kaybetti

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FIFA Konseyi Üyesi, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'in ağabeyi Adnan Erzik hayatını kaybetti. TFF yayımladığı mesajla Şenes Erzik'e başsağlığı dileğinde bulunarak, "Merhum Adnan Erzik'e Allah'tan rahmet dileriz" ifadesi kullanıldı. Merhum Adnan Erzik'in cenazesi yarın Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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