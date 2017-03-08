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’in ağabeyi hayatını kaybetti

Şenes Erzik’in ağabeyi hayatını kaybetti
FIFA Konseyi Üyesi, TFF Onursal Başkanı 'in ağabeyi Adnan Erzik hayatını kaybetti. TFF yayımladığı mesajla Şenes Erzik'e başsağlığı dileğinde bulunarak, "Merhum Adnan Erzik'e Allah'tan rahmet dileriz" ifadesi kullanıldı. Merhum Adnan Erzik'in cenazesi yarın Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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