Yol Durumu
  1. Şenes Erzik’in ağabeyi hayatını kaybetti
  2. Olympiakos sınavına UEFA’dan şok hakem

’yla baba oğul gibiler

Beşiktaşlı yönetici Hakan Kalkavan, ile Güneş arasında sorun olduğu iddiasına,“Onlar baba oğul gibiler”cevabını verdi. Hocanın Quaresma'ya, Quaresma'nın da hocaya ihtiyacı olduğunu belirten Kalkavan, "Araları asla bozuk değil"ifadesini kullandı.

Quaresma’yla baba oğul gibiler

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kalkavan, Olympiakos maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. Quaresma'nın son maçtaki davranışı konusunda ise Kalkavan, "Hoca ile Quaresma bir baba oğul gibi. O söylenenlerin hepsi hikaye. Hocayla Quaresma arasında bir problem olmaz. Hoca'nın Quaresma'ya ihtiyacı var, Quaresma'nın da hocaya ihtiyacı var. Hoca zaten böyle bir talepte bulunsa yönetim kurulu olarak değerlendiririz. Ama direkt olarak başkanın hocaya istersen ceza verebiliriz diye bir öneride bulunması gibi bir talep Beşiktaş Kulübü'nde asla olmaz" dedi.

KENDİ OYUNUMUZU OYNAMALIYIZ
Olympiakos maçıyla ilgili olarak da konuşan Kalkavan, "Futbolcular zaten bu tip maçlara kendileri konsantre oluyor. Avantaj da olabilir dezavantaj da olabilir. Ama benim görüşüm biz kendi oyunumuzu oynarsak, biz oyunumuzu kabul ettirirsek, Olympiakos değil, onlardan çok çok daha iyi takımlara karşı turu geçme şansımız var"ifadesini kullandı.
Etiketler:
  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar