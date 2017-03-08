Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kalkavan, Olympiakos maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. Quaresma'nın son maçtaki davranışı konusunda ise Kalkavan, "Hoca ile Quaresma bir baba oğul gibi. O söylenenlerin hepsi hikaye. Hocayla Quaresma arasında bir problem olmaz. Hoca'nın Quaresma'ya ihtiyacı var, Quaresma'nın da hocaya ihtiyacı var. Hoca zaten böyle bir talepte bulunsa yönetim kurulu olarak değerlendiririz. Ama direkt olarak başkanın hocaya istersen ceza verebiliriz diye bir öneride bulunması gibi bir talep Beşiktaş Kulübü'nde asla olmaz" dedi.
KENDİ OYUNUMUZU OYNAMALIYIZ
Olympiakos maçıyla ilgili olarak da konuşan Kalkavan, "Futbolcular zaten bu tip maçlara kendileri konsantre oluyor. Avantaj da olabilir dezavantaj da olabilir. Ama benim görüşüm biz kendi oyunumuzu oynarsak, biz oyunumuzu kabul ettirirsek, Olympiakos değil, onlardan çok çok daha iyi takımlara karşı turu geçme şansımız var"ifadesini kullandı.
Quaresma’yla baba oğul gibiler
Beşiktaşlı yönetici Hakan Kalkavan, Quaresma ile Güneş arasında sorun olduğu iddiasına,“Onlar baba oğul gibiler”cevabını verdi. Hocanın Quaresma'ya, Quaresma'nın da hocaya ihtiyacı olduğunu belirten Kalkavan, "Araları asla bozuk değil"ifadesini kullandı.
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kalkavan, Olympiakos maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. Quaresma'nın son maçtaki davranışı konusunda ise Kalkavan, "Hoca ile Quaresma bir baba oğul gibi. O söylenenlerin hepsi hikaye. Hocayla Quaresma arasında bir problem olmaz. Hoca'nın Quaresma'ya ihtiyacı var, Quaresma'nın da hocaya ihtiyacı var. Hoca zaten böyle bir talepte bulunsa yönetim kurulu olarak değerlendiririz. Ama direkt olarak başkanın hocaya istersen ceza verebiliriz diye bir öneride bulunması gibi bir talep Beşiktaş Kulübü'nde asla olmaz" dedi.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Gazete
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