Quaresma’yla baba oğul gibiler

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kalkavan, Olympiakos maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. Quaresma'nın son maçtaki davranışı konusunda ise Kalkavan, "Hoca ile Quaresma bir baba oğul gibi. O söylenenlerin hepsi hikaye. Hocayla Quaresma arasında bir problem olmaz. Hoca'nın Quaresma'ya ihtiyacı var, Quaresma'nın da hocaya ihtiyacı var. Hoca zaten böyle bir talepte bulunsa yönetim kurulu olarak değerlendiririz. Ama direkt olarak başkanın hocaya istersen ceza verebiliriz diye bir öneride bulunması gibi bir talep Beşiktaş Kulübü'nde asla olmaz" dedi.



KENDİ OYUNUMUZU OYNAMALIYIZ

Olympiakos maçıyla ilgili olarak da konuşan Kalkavan, "Futbolcular zaten bu tip maçlara kendileri konsantre oluyor. Avantaj da olabilir dezavantaj da olabilir. Ama benim görüşüm biz kendi oyunumuzu oynarsak, biz oyunumuzu kabul ettirirsek, Olympiakos değil, onlardan çok çok daha iyi takımlara karşı turu geçme şansımız var"ifadesini kullandı.