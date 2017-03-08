Pot mu kırdı itiraf mı etti

G.Saray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin olay yaratan, “Bizim takım bilerek kaybetti” sözleri nedeniyle Sportif A.Ş.’den istifa etti. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada “Bu bir şike itirafıdır” yorumunda bulundu...
Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-2 yendiği maçın ardından başkan yardımcısı Nasuhi Sezgin'in yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Sezgin'in, "Bizim takım zaman zaman bir takım puanları bilerek kaybetti. Başka taraflardan gelen telkinlerle kaybetti" demesi büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Sözleri ile Başkan Dursun Özbek'in de tepkisini çeken Sezgin dün SportifA.Ş.'deki futbolla ilgili görevinden istifa etti. Ağzından 'sehven' yanlış kelimeler çıktığını söyleyen Sezgin, "Beklenmedik puan kayıplarını hatırlatmak amacıyla 'Bildiğiniz nedenlerle kaybettik' demek isterken, sehven ağzımdan çıkan "Bilerek kaybettik" ifadesinin kötü niyetle yorumlanması beni derinden üzdü. Tüm bu çıplak gerçeklere rağmen, Galatasaray camiasına zarar vermek isteyenlere fırsat tanıdım" dedi.
ÇAKAR: SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRIYORUM Fakat Nasuhi Sezgin'in istifası ve yaptığı açıklamalar da tansiyonu düşürmedi. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, "Nasuhi Sezgin alanen şike itirafında bulunmuştur. Yetkililer hemen gereğini yapmalı" ifadesini kullandı. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar da "TürkiyeCumhuriyeti savcılarını göreve çağırıyorum. Nasuhi Sezgin şike itirafında bulunmuştur" yorumunu yaptı. Galatasaraylı taraftarlar da Sezgin'in sözlerine büyük tepki gösterdi ve yaptığı açıklamalar ile kulübü küçük düşürdüğünü belirtti.
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