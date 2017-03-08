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Olympiakos sınavına UEFA’dan şok hakem

UEFA, Olympiakos ile Beşiktaş arasında oynanacak maça skandal bir hakem olarak bilinen Hollandalı ’yi atadı. Makkelie, geçen haftaki Rotterdam-Feyenoord maçında büyük eleştiri almıştı

Olympiakos sınavına UEFA’dan şok hakem
Olympıakos- Beşiktaş maçı öncesinde UEFA karşılaşmanın hakemini açıkladı. Dinamo Kiev maçında Craig Thompson'ın kararları nedeniyle şok yaşayan Beşiktaşlılar, UEFA'yı maça iyi bir hakem atanması için faks yağmuruna tutmuştu. Buna rağmen UEFA, Olympiakos ile Beşiktaş arasında oynanacak maça Hollandalı hakem 'yi atayarak büyük bir şok yaşattı. Polis olan 34 yaşındaki hakem hafta sonu Rotterdam derbisinde Sparta Rotterdam ile Feyenoord arasındaki karşılaşmayı yönetti. Makkelie, Sparta Rotterdam'ın Feyenoord'u 1-0 yendiği maçta Feyenoord atağında çizgiyi geçen topta devam kararı vermiş ayrıca bu maçta skandal kararlarla çok büyük bir tepki almıştı.
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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