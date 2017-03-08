Mustafa Denizli’den TFF için yeşil ışık

ESKİŞEHİRSPOR Teknik Direktörü Mustafa Denizli, TFF başkanlığına aday olabileceğinin sinyalini verdi. Türkiye'de futbolla ilgili her birimde görev yaptığını vurgulayan 67 yaşındaki Denizli, "TFF'ye başkanlık yapmamızı gerektirecek bir gün gelebilir. TFF başkanlığı gibi bir düşünce ortaya çıkarsa futbolun her kademesinde görev yapabiliriz" diye konuştu.