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Maçtan sonra bacaklarımı hissetmiyordum

Maçtan sonra bacaklarımı hissetmiyordum
Tudor'un yeni sisteminde kilit bir rol üstlenen Yasin Öztekin, Antalya'daki müthiş mücadelesi ile alkış almıştı. Hırvat hocanın kendisine "At gibi koşar mısın?" diye sorduğunu söyleyen milli futbolcunun Antalyaspor önünde adeta pestili çıktı. Yasin'in takım arkadaşlarına, "Maçtan sonra bacaklarımı hissetmiyordum. Ama yeni sisteme en kısa sürede uyum sağlayacağım" dediği öğrenildi.
  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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