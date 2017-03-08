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Galatasaray derbisine 2 kat zamlı bilet

Galatasaray derbisine 2 kat zamlı bilet
Trabzonspor'un, Akhisar maçının ardından Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi bilet satışları erkenden satışa çıktı. Geçtiğimiz haftalarda kale arkalarını 20 TL'den satan yönetim kurulu, Galatasaray maçı için satışa sunulan biletlere iki kat zam yaparak 40 TL'ye çıkardı.
  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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