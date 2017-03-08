Fener’in hedefi Raul Jimenez

2016/17 sezonunda futbolda hedeflerinin gerisinde kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. UEFA ile yapılan finansal fair play anlaşması gereğinde sattığı oyuncu miktarının bedelince transfer yapabilecek olan Sarı-Lacivertliler, satın alma opsiyonlu kiralama formülü için uygun futbolcu bakıyor. Bu sezon savunmadaki başarıya rağmen hücumda sıkıntı çenken Sarı- Lacivertliler, gol yollarında etkili 1. sınıf bir santrfor için şimdiden düğmeye bastı. Fenerbahçe yönetimi, ilişkilieri iyi düzeyde olan Benfica'nın Meksikalı golcüsü Raul Jimenez'i kiralak için Portekiz kulübünün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Jimenez hem yerden hem de havadan etkili bir santrfor olması onu cazip kılıyor.



PİYASADAKİ BONSERVİS DEĞERİ 11 MİLYON EURO

F.Bahçe yönetimi 2020 yılına kadar Benfica ile sözleşmesi bulunan 1.87'lik golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamak için Portekiz kulübüne cazip bir teklif sunacak. Benfica'da Mitroglou'nun arkasında kaldığı için bu durumdan rahatsız olan Jimenez ile de menajerler aracılığıyla temas kurulmuş durumda. 11 milyon Euro piyasa değeri olan Jimenez'in satın alma opsiyonu aşağıya çekilmeye çalışılacak.

