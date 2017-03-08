Yol Durumu
  1. Aytemiz Alanya için start verildi
  2. Advocaat’tan RVP’ye güçlü olmalısın!

Ekici imzayı çaktı!

Trabzon kanadından ile ilgili olarak açıklama geldi. Yönetici Gençağa Meriç, “Mehmet karşılığında Tolgay’ı alacaktık. Ama Fener’e imza atmış” dedi.

Ekici imzayı çaktı!
Ara transfer döneminde uzun süre gündemden düşmeyen Bordo-Mavili futbolcu Mehmet Ekici ile ilgili Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç'ten açıklama geldi.

BEŞİKTAŞ'A VERECEKTİK
Radyosport'a konuşan Trabzonspor yöneticisi Gençağa Meriç, "Başkanımız Muharrem Usta Ekici için İstanbul kulüpleriyle görüştü ve Beşiktaş ile anlaştı. Kendisi etik olmayan bir şekilde bir kulübe söz vermiş. Mehmet Ekici konusunda Başkanımız Muharrem Usta kararını vermiştir. Mehmet, Beşiktaş'a gitseydi, Tolgay'ı herkes ister biz de isteyebilirdik. Ama Fenerbahçe'ye imza atmış.'' ifadelerini kullandı.
Etiketler:
  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar