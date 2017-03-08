Ekici imzayı çaktı!

Ara transfer döneminde uzun süre gündemden düşmeyen Bordo-Mavili futbolcu Mehmet Ekici ile ilgili Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç'ten açıklama geldi.



BEŞİKTAŞ'A VERECEKTİK

Radyosport'a konuşan Trabzonspor yöneticisi Gençağa Meriç, "Başkanımız Muharrem Usta Ekici için İstanbul kulüpleriyle görüştü ve Beşiktaş ile anlaştı. Kendisi etik olmayan bir şekilde bir kulübe söz vermiş. Mehmet Ekici konusunda Başkanımız Muharrem Usta kararını vermiştir. Mehmet, Beşiktaş'a gitseydi, Tolgay'ı herkes ister biz de isteyebilirdik. Ama Fenerbahçe'ye imza atmış.'' ifadelerini kullandı.