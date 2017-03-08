Ekici imzayı çaktı!

Ara transfer döneminde uzun süre gündemden düşmeyen Bordo-Mavili futbolcu MehmetEkici ile ilgili TrabzonsporGenel Sekreteri Gençağa Meriç'ten açıklama geldi.
BEŞİKTAŞ'A VERECEKTİK Radyosport'a konuşan Trabzonspor yöneticisi Gençağa Meriç,"Başkanımız Muharrem UstaEkici için İstanbul kulüpleriylegörüştü ve Beşiktaş ile anlaştı.Kendisi etik olmayanbir şekilde bir kulübesöz vermiş. MehmetEkici konusunda BaşkanımızMuharremUsta kararını vermiştir.Mehmet, Beşiktaş'agitseydi, Tolgay'ıherkes isterbiz de isteyebilirdik.Ama Fenerbahçe'yeimza atmış.'' ifadelerini kullandı.
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