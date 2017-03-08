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De Jong’suz çok güzel!

Galatasaray bu sezon ’un oynamadığı 8 maçta 7 galibiyet alırken, Beşiktaş’la 2-2 berabere kaldı. De Jong’lu 15 maçta ise sadece 6 kez kazanabildi

De Jong’suz çok güzel!
Sezon başında LA Galaxy'den büyük umutlarla transfer edilen Nigel de Jong için "Yeni Felipe Melo olur" yorumları yapılmıştı. Fakat Hollandalı yıldız 23 haftalık performansıyla tartışılır hale geldi.

BÜYÜK FARK VAR
Galatasaray, De Jong'un forma giydiği 8 maçta 7 galibiyet alırken, sadece Beşiktaş deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Sarı- Kırmızılılar, Hollandalı yıldızın oynadığı 15 karşılaşmada ise sadece 6 kez kazanırken, 6 yenilgi ve 3 beraberlik elde etti.

YENİ SEZONDA ÇOK ZOR
Son olarak Beşiktaş derbisindeki futboluyla eleştiri oklarının hedefi olan De Jong'un yeni sezonda takımda kalması çok büyük bir ihtimal olarak görülüyor.
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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