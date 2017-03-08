Çubukçu : Takımın ahengini bozmayız

Trabzonspor'da üst üste alınan puanlar sonrası ligi Avrupa kupalarına katılacak bir noktada tamamlama hedefi yeniden ortaya çıkarken, yönetim transfer haberlerinden yakındı. Son dönemde takımla ilgili bir çok transfer haberinin çıktığına vurgu yapan Asbaşkan Ahmet Çubukçu, "Şu an sadece önümüzdeki maçı düşünüyoruz. Bunları konuşup takımın ahengini bozmayacağız" ifadesini kullandı.