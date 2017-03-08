Conte sisteminde Sneijder’e yer yok

Galatasaray'ın başında ilk galibiyetini Antalyaspor deplasmanında alan Igor Tudor, Sarı-Kırmızılı takımda tüm taşları yerinden oynatacağa benziyor... Hırvat hocanın Rize ve Beşiktaş maçlarında da oynatmaya çalıştığı 3-4-3 sistemi Antalya'da tam anlamıyla gün yüzüne çıktı. Tudor'un yeni sistemi Muslera dışındaki 10 oyuncudan hem savunmada hem de hücumda katkı ve müthiş bir fiziki direnç gerektiriyor. Bu sistemi şu anda dünyada en iyi uygulayan takım Chelsea... İngiliz ekibinin başında ise Tudor'un Juventus'tan takım arkadaşı olan Antonio Conte bulunuyor. Hırvat hocanın Conte'nin sistemine büyük hayranlık duyduğu ve Galatasaray'da da başarıyla uygulanabileceğini düşündüğü öğrenildi.



GİDİYOR" İDDİALARINI GÜÇLENDİRİYOR!

Fakat bu sistemde en çok dikkat çeken nokta, ofansif orta alan oyuncusunun bulunmaması... Tudor'un 3-4-3'te ısrar etmesi durumunda Sneijder'in nasıl görev yapacağı merak konusu. Hollandalı yıldız Beşiktaş derbisinde ileri 3'lünün solunda görev yapmış fakat hiçbir varlık gösterememişti. Buna karşın Antalya'da bu bölgede oynayan Bruma performansıyla yıldızlaştı. Tüm bu gelişmeler "Sneijder sezon sonu yolcu" iddialarını da da güçlendiriyor.