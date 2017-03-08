Çaykur Rize’nin artık tahammülü yok

Spor Toto Süper Lig'de 16. sırada bulunan ve son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla küme düşme korkusunu yakından hisseden Çaykur Rizespor'da takım kaptanı Orhan Ovacıklı, çıkışa geçmek istediklerini söyledi.



HER ŞEY ELİMİZDE

Beşiktaş karşısında kötü oynamamalarına rağmen kaybettiklerini kaydeden 28 yaşındaki oyuncu, "Bunu telafi edecek zamanımız var ama bundan sonra kaybetme şansımız yok. Her şey bizim elimizde. İç sahadaki Antalyaspor ve deplasmandaki Gençlerbirliği maçları çok önemli. Belki de ligde kaderimizi belirleyecek. Geçmişe sünger çekerek, Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarından alabileceğimiz en yüksek puanı almamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.



ANTALYA İYİ TAKIM

Antalyaspor'un iyi bir takım olduğunu ifade eden Orhan Ovacıklı, "Çok iyi oyunculardan kurulu bir ekip ve form grafiği çok yüksek. Son maçlarında Galatasaray'a 3-2 kaybetmelerine rağmen oynadıkları futbol kazanmaya çok yakındı. Son dakikada şanssız bir golle kaybettiler. Bizim ise sahamızda oynayacağımız bu maçta artık kaybetmeye tahammülümüz yok" açıklamasını yaptı.