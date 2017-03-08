Aytemiz Alanya için start verildi

Süper Lig'in 24. haftasında cuma günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından dün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.



TAKIM 2 GRUBA AYRILDI...

İdman 1 saat 20 dakika sürdü. Osmanlı maçında oynayan futbolcular rejenerasyon ile yetindi. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.



MOUSSA SOW'A 'HAZIR OL' EMRİ

Üst üste iki maç yedek kalmasının nedenini teknik olarak açıklayan Advocaat, cuma günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı için Moussa Sow'dan hazır olmasını istedi. Advocaat, Sow'a "Hem Kayseri hem de Osmanlı, topu ilerde daha fazla tutmamız gereken rakiplerdi. Bu nedenle Fernandao'yu oynattım, Alanya'da ise hızlı adama ihtiyacım var" dedi.