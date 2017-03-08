Advocaat’tan RVP’ye güçlü olmalısın!

Beşiktaş ile oynanan kupa maçının ardından ilk 11'i unutan Van Persie'ye Advocaat'tan tavsiye geldi! Hollandalı hoca, "90 dakika oynayınca ağrılar başlıyor. Hep güçlü olmalısın bunun için de daha fazla özveri göstermen gerek. Bu takımda fizik olarak iyi durumda olan oynayacak" dedi.