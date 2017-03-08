Advocaat’tan orta alana Josef rötuşu geliyor

Fenerbahçe'nin Alanya mücadelesinde sakat Simon Kjaer'in yanı sıra, cezalı Hasan Ali ve Josef de forma giyemeyecek. Teknik Direktör Dick Advocaat'ın bu eksikler nedeniyle kadroda bazı değişikliklere gitmesi zorunlu hale geldi.
İLERİ ÜÇLÜ DE DEĞİŞİYOR Hollandalı çalıştırıcı, Souza'nın yokluğunda Alper'i orta alana çekecek. Sol bekte İsmail, stoperde Neustadter görev yapacak. İleri üçlü ise Lens, Sow, Volkan Şen olacak
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