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’tan orta alana Josef rötuşu geliyor

Cezalı Josef’in yerine Alper kanattan orta alana çekilecek. Kjaer ve Hasan Ali’nin yerine ise Neustadter ile İsmail oynayacak

Advocaat’tan orta alana Josef rötuşu geliyor
Fenerbahçe'nin Alanya mücadelesinde sakat Simon Kjaer'in yanı sıra, cezalı Hasan Ali ve Josef de forma giyemeyecek. Teknik Direktör Dick Advocaat'ın bu eksikler nedeniyle kadroda bazı değişikliklere gitmesi zorunlu hale geldi.

İLERİ ÜÇLÜ DE DEĞİŞİYOR
Hollandalı çalıştırıcı, Souza'nın yokluğunda Alper'i orta alana çekecek. Sol bekte İsmail, stoperde Neustadter görev yapacak. İleri üçlü ise Lens, Sow, Volkan Şen olacak
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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