3 haftadır kafa golü yemiyor!

Ligin en fazla kafa golü yiyen takımı olan Galatasaray, Igor Tudor'un gelişiyle bu büyük sorununa çözüm bulmuşa benziyor. Hırvat teknik adamın 3-4-3 ve Chedjou hamlesinin ardından Sarı- Kırmızılılar oynadığı 3 maçta da kafa golü yemedi.