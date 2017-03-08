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3 haftadır kafa golü yemiyor!

3 haftadır kafa golü yemiyor!
Ligin en fazla kafa golü yiyen takımı olan Galatasaray, Igor Tudor'un gelişiyle bu büyük sorununa çözüm bulmuşa benziyor. Hırvat teknik adamın 3-4-3 ve Chedjou hamlesinin ardından Sarı- Kırmızılılar oynadığı 3 maçta da kafa golü yemedi.
  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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