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2017 fırtınası

Bordo-Mavililer 2017’de oynadığı 9 resmi karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Süper Lig’de ise 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek puan cetvelinde 8 basamak birden yukarı çıktı.

2017 fırtınası
Trabzonspor 2017 yılında fırtına gibi. Bordo-Mavililer 9 resmi maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen tek takım oldu. Fırtına Süper Lig'de 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek puan cetvelinde 8 basamak yükseldi. Ayrıca ligin ikinci yarısındaki 7 maçta kalesinde sadece 2 gol (maç başına 0.28) gördü. Karadeniz ekibi, ligde Bursaspor'u 2-1,Kasımpaşa'yı 1-0, Osmanlıspor'u 1-0, Gaziantep'i 4-0 ve Karabükspor'u 1-0 yenerken, Alanyaspor ile 0-0 ve Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kupada Gümüşhane ile 0-0 berabere kalan- sahasında Atiker Konyaspor'u 1-0 yendi. 2017'nin ligde kaybetmeyen tek takımı olan Trabzonspor, Süper Lig'de 10 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

İLK YARI HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATMIŞLARDI
Trabzonspor ligin ilk devresinde oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 18 puan toplayarak maç başına 1,12 gibi düşük bir ortalamada kaldı. Karadeniz ekibi, ligin ikinci bölümünde ise 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmezken 17 puan elde ederek, maç başına 2,42 gibi yüksek bir ortalamaya ulaştı. Trabzonspor, yeni stadı Medical Park Arena'da taraftar desteğiyle iyi bir hava yakalarken, mağlup olmadı.
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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