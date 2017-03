Zaferin şifresi Aboubakar

Ligde şampiyonluğa koşan Beşiktaş gözünü Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçına çevirdi... Siyah-Beyazlı takım rakibini Yunanistan'da devirerek işi ilk maçta bitirmenin planlarını yapıyor. Şenol Güneş'in Olympiakos'un son maçını izlemek için görevlendirdiği yardımcı hoca Tamer Tuna'dan gelen haber tecrübeli hocası fazlasıyla mutlu etti. Olympiakos'u kendi evinde 2-0 mağlup eden PAOK da, Beşiktaş gibi 4-2- 3-1 taktiğiyle mücadele ederek rakibini devirirken bu maça 4 forvetle çıktı. Olympiakos'un 4 forvet oyuncusu ile oynayan rakibi karşısında zor durumlara düşmesi üzerine Şenol Güneş de benzer bir sistem uygulamaya karar verdi. 4-2- 3-1 sisteminde sadece oyuncu tercihlerinde değişiklik yapılacak.



CENK TOSUN KULÜBEYE ÇEKİLEBİLİR

Güneş'in süratli bir oyuncu olan Kamerunlu golcü Aboubakar'ı ilk 11'de oynatmaya karar verdi. Tecrübeli teknik adam, Cenk Tosun'u ilk etapta kenarda tutmayı planlıyor. Aboubakar'ı forvete koyması durumunda Şenol Güneş, kanatlarda Quaresma ile Babel'den vazgeçmeyecek. Forvet arkasında da yine Talisca yer alacak. Cenk'in ilk 11'de oynaması durumunda ise Aboubakar'ın, Babel'in yerine kanatta maça başlaması da Güneş'in bir diğer planı.