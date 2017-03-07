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Amerika kurbanı

Son haftalarda forma bulamayan genç yıldızın Ersun Yanal’dan izinsiz ABD’ye gittiği için ceza aldığı belirtiliyor

Yusuf Erdoğan Amerika kurbanı
Trabzonspor'un genç oyuncularından Yusuf Erdoğan geçtiğimiz günlerde takımın izinli olduğu dönemde kız arkadaşıyla birlikte Amerika'ya gitti. Ancak bu durumdan teknik heyetin haberi olmayınca Ersun Yanal oldukça sinirlendi. İddiaya göre son haftalarda da tecrübeli hoca Yusuf Erdoğan'a bu nedenle kızgın olduğu için onu kızağa çekti. Yanal'ın izin günü dahi olsa yurt dışına gidecek oyunculardan bu durumu kendisine bildirmesini talep ettiği öğrenildi.
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