Yusuf Erdoğan Amerika kurbanı

Trabzonspor'ungenç oyuncularından YusufErdoğan geçtiğimiz günlerdetakımın izinli olduğu dönemdekız arkadaşıyla birlikteAmerika'ya gitti. Ancak budurumdan teknik heyetin haberiolmayınca Ersun Yanaloldukça sinirlendi. İddiayagöre son haftalarda datecrübeli hoca YusufErdoğan'a bu nedenlekızgın olduğu için onukızağa çekti. Yanal'ın izingünü dahi olsa yurt dışınagidecek oyunculardan budurumu kendisine bildirmesinitalep ettiği öğrenildi.
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