Yusuf Erdoğan Amerika kurbanı

Trabzonspor'un genç oyuncularından Yusuf Erdoğan geçtiğimiz günlerde takımın izinli olduğu dönemde kız arkadaşıyla birlikte Amerika'ya gitti. Ancak bu durumdan teknik heyetin haberi olmayınca Ersun Yanal oldukça sinirlendi. İddiaya göre son haftalarda da tecrübeli hoca Yusuf Erdoğan'a bu nedenle kızgın olduğu için onu kızağa çekti. Yanal'ın izin günü dahi olsa yurt dışına gidecek oyunculardan bu durumu kendisine bildirmesini talep ettiği öğrenildi.