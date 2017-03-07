Tribünde büyük isyan var

Kimliği belirsiz bir kişi ‘yönetim istifa’ diyenlere tehditler savurdu. Yönetim bazı taraftarların kombinelerini iptal etti. Taraftarlar isyan bayrağını açtı. “Başkan Silivri’deyken her zaman yanındaydık. İstifaya davet edince mi kötü olduk” dedi
Fenerbahçe'nin Osmanlıspor ile oynadığı ve 1-0 kazandığı maçın ardından sanal aleme düşen bir video görüntüsü Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
SANA BİLETİ KİM VERDİ!
Görüntülerde kimliği belirsiz bir kişi Fenerbahçeyönetimini istifaya davet edentaraftarları sert sözlerle sindirmeye çalışıyorve bu taraftarları sorgulayarak 'Sanabileti kim verdi, kimsiniz. Sizi kim bağırtıyor'gibi sorular yönetiyor.
HEP DESTEK OLDUK
Ortaya çıkan bu görüntülere tepki gösteren Fenerbahçeli taraftarlar, "Kim bu adamlar.Başkandan haberli mi habersiz mi işyapıyorlar. Başkan Yıldırım Silivri'deyken,şike davası süreci boyunca hep yanındaydık.Şimdi istifayadavet edincemi kötü olduk. Karşılığı bu mudur" diyerek tepki gösterdi.
BU CESARETİ NERDEN BULUYOR
Bazı taraftarlar bu kişinin kimliğinin tesbit edilmesini isterken, "Kimse maça gelen vetepkisini ortaya koyan taraftarı bu şekildesindirmeye çalışamaz. Taraftarı tehditedenler bu hakkı kendilerinde nasılgörürler. Bunlara kim cesaret veriyor.Bu gidişle maçlara giden az sayıdaki taraftarda maça gitmez olacak" ifadelerini kullandılar.
İSTİFAYA DAVET EDENLER STAT DIŞINA! Fenerbahçe-Osmanlıspor maçında yönetimi istifaya davet eden taraftarın bir kısmı polisin müdahalesiyle stat dışına çıkatıldılar. Taraftarlar stat dışına çıkartılmasının suçlu olarak Fenerbahçe yönetimini eleştirdiler. Yönetim, "En küçük bir aksi söze dahi tahammül edemiyor. Fenerbahçe taraftarını futboldan soğutuyorlar" diye isyan ettiler.
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