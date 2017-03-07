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Tribünde büyük isyan var

Kimliği belirsiz bir kişi ‘yönetim istifa’ diyenlere tehditler savurdu. Yönetim bazı taraftarların kombinelerini iptal etti. Taraftarlar isyan bayrağını açtı. “Başkan Silivri’deyken her zaman yanındaydık. İstifaya davet edince mi kötü olduk” dedi

Tribünde büyük isyan var
Fenerbahçe'nin Osmanlıspor ile oynadığı ve 1-0 kazandığı maçın ardından sanal aleme düşen bir video görüntüsü Sarı- Lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

SANA BİLETİ KİM VERDİ!
Görüntülerde kimliği belirsiz bir kişi Fenerbahçe yönetimini istifaya davet eden taraftarları sert sözlerle sindirmeye çalışıyor ve bu taraftarları sorgulayarak 'Sana bileti kim verdi, kimsiniz. Sizi kim bağırtıyor' gibi sorular yönetiyor.

HEP DESTEK OLDUK
Ortaya çıkan bu görüntülere tepki gösteren Fenerbahçeli taraftarlar, "Kim bu adamlar. Başkandan haberli mi habersiz mi iş yapıyorlar. Başkan Yıldırım Silivri'deyken, şike davası süreci boyunca hep yanındaydık. Şimdi istifaya davet edince mi kötü olduk. Karşılığı bu mudur" diyerek tepki gösterdi.

BU CESARETİ NERDEN BULUYOR
Bazı taraftarlar bu kişinin kimliğinin tesbit edilmesini isterken, "Kimse maça gelen ve tepkisini ortaya koyan taraftarı bu şekilde sindirmeye çalışamaz. Taraftarı tehdit edenler bu hakkı kendilerinde nasıl görürler. Bunlara kim cesaret veriyor. Bu gidişle maçlara giden az sayıdaki taraftar da maça gitmez olacak" ifadelerini kullandılar.

İSTİFAYA DAVET EDENLER STAT DIŞINA!
Fenerbahçe-Osmanlıspor maçında yönetimi istifaya davet eden taraftarın bir kısmı polisin müdahalesiyle stat dışına çıkatıldılar. Taraftarlar stat dışına çıkartılmasının suçlu olarak yönetimini eleştirdiler. Yönetim, "En küçük bir aksi söze dahi tahammül edemiyor. Fenerbahçe taraftarını futboldan soğutuyorlar" diye isyan ettiler.
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