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Sergen Yalçın’dan Beşiktaş’a gözdağı

Sergen Yalçın’dan Beşiktaş’a gözdağı
Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş'a meydan okudu. Yalçın, "Kolay değil tabi, ligin zirvesinde olan güçlü ve her bölgesi iyi olan bir takımla oynayacağız. İkinci yarının ortalarına doğru gelmişken kimse kimseyi kolay kolay yenemiyor. Herkes çok mücadele ediyor, herkesin ligde bir hesabı var. Rakibimizi inceleyeceğiz, iyi hazırlanacağız" dedi.
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