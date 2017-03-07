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’ta büyük şok

Beşiktaş’ın perşembe günü karşılaşacağı Yunan takımının hocası Paulo Bento’nun görevine son verildi. ’taki bu gelişme takımda deprem etkisine yol açtı

Olympiakos’ta büyük şok
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi 'ta deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. Beşiktaş maçına 3 gün kala Olympiakos yönetimi, teknik direktör Paulo Bento'nun görevine son verildi. Bento'nun, PAOK'a 2-0 yenildikten sonra yaptığı "Bunu bir bahane olarak kullanmak istemem ama devre arasında Milivojevic, Ideye, Elabdellaoui gibi isimler gitti. Çok etkilendik. Şubat'tan bu yana farklı bir takımız" acıkması nedeniyle gönderildiği iddia edildi. Olympiakos, ligde açık ara farkla liderliğini sürdürürken son 3 hafta arka arkaya 3 yenilgi aldı.
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