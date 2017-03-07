Ölümüne Fenerbahçeli!

Babasının ani ölüm haberini alır almaz ülkesi Hollanda'yagiden ancak gece yarısında uçakla İstanbul'a gelippazar gecesi Osmanlıspor karşısında 90 dakikaforma giyen Lens, taraftarlarıngönlünü bir kez daha fethetti. Fenerbahçelitaraftarlar, sanalalemden, "Bu kulübe böyle futbolculazım. 6 aydır burda oynuyor,üstelik kiralık. Amaölümüne Fenerbahçeli. Yönetimne yapıp edip Lens'ibonservisiyle almalı" dediler.
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