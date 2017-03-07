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Ölümüne Fenerbahçeli!

Lens bir kez daha gönülleri fethetti. Taraftarlar babasının ölüm acısıyla sahada savaşan Lens’in bonservisinin alınmasını istiyor

Ölümüne Fenerbahçeli!
Babasının ani ölüm haberini alır almaz ülkesi Hollanda'ya giden ancak gece yarısında uçakla İstanbul'a gelip pazar gecesi Osmanlıspor karşısında 90 dakika forma giyen Lens, taraftarların gönlünü bir kez daha fethetti. Fenerbahçeli taraftarlar, sanal alemden, "Bu kulübe böyle futbolcu lazım. 6 aydır burda oynuyor, üstelik kiralık. Ama ölümüne Fenerbahçeli. Yönetim ne yapıp edip Lens'i bonservisiyle almalı" dediler.
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