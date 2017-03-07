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İstifa etmeyeceğiz yapacak işler var!

, Antalya maçı sonra çarpıcı ifadeler kullandı

İstifa etmeyeceğiz yapacak işler var!
G.Saray Başkan Yardımcısı , "Taraftarlarımız futbolcularımızı destekleyip bize "istifa edin" diyor. Öyle bir şey yok istifa etmeyeceğiz. Yapacak işlerimiz var. Ekonomik durumumuz düzeldi ve yeni projelerimiz var. Dolayısıyla bu işi bitirmeden ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı.
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