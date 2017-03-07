Hakeme elime çarptığını söyledim

Fenerbahçeli Mehmet Topal'ın Osmanlı'ya attığı gol ülke gündemine oturdu... Yazarımız İlker Yağcıoğlu maçın ardından, eleştirilerin odağındaki yıldız futbolcuya ulaştı ve tüm gerçekleri öğrendi. A Spor'da yayınlanan programda Erman Toroğlu, Topal'ı "Benim için öldün, artık sadece Topal'sın. Bu hırsızlık, bu emek hırsızlığı. Utanmadan seviniyorsunuz, üst üste yatıyorsunuz. Ayıptır, yazıktır. Hakem sana soruyor, sen söylemiyorsun" diye eleştirdi. Yazarımız Yağcıoğlu, FBTV'den Fatih Demirkol aracılığıyla Topal'a ulaştı. Yıldız futbolcu, "Hakeme topun rakibin omzundan sekip elime çarptığını söyledim ama hakem böyle takdir etti" dedi.



HAKEM BAŞKA M.TOPAL BAŞKA SÖYLEDİ

Program bitiminde Mehmet Topal, İlker Yağcıoğlu'nu aradı ve "Toroğlu ile görüşmek istiyorum. Olay kendisinin anlattığı gibi değil" dedi. Ardından da 01.00 sularında Toroğlu ile görüştü. Topal, "Çok üzgünüm" dedi ve olayı anlattı. Toroğlu ise hakemin farklı konuştuğunu söyledi. Daha önce "Topal bana bi şey söylemedi" diyen hakem Alper Ulusoy, bu kez "Topal bana 'Top rakipten geldi, vurdum' dedi" ifadesini kullandı.



100 KEZ İZLEDİM SABAHA KADAR UYUYAMADIM

Olay adam Mehmet Topal dün sabah da tartışılan pozisyonla ilgili açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcu, "Kornerden gelen topu görmedim bile. Ellerim açıktı, top çarptı. Golden sonra hakeme baktım. Ardından da hakeme 'Elim kapalıydı ama top çarptı' dedim" ifadesini kullandı.



09.00 GİBİ UYUYABİLDİM

Eve gidince pozisyonu en az 100 kez izlediğini de söyleyen Mehmet Topal, "Sabah 09.00 gibi uyuyabilmilmişim. Ardından da 11.00'de uyandım. Çocuğumun doktor randevusunu ertelemek zorunda kaldım" dedi.