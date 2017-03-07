Hakan&Ömer’in hocası artık Tayfun Korkut

Dün Türk futbolu için çok önemli bir gelişme yaşandı... Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de Roger Schmidt'ten boşalan teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Türk teknik adam Tayfun Korkut getirildi.



POTANSİYEL ÇOK YÜKSEK

Alman kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşan 43 yaşındaki Türk hoca düzenlenen imza töreninde basına tanıtıldı. Leverkusen CEO'su Michael Schade ve Sportif Direktör Rudi Völler'in katıldığı basın toplantısında konuşan Tayfun Korkut, "Bu göreve geldiğim için çok mutluyum. Takımın potansiyeli çok yüksek. Bu potansiyel de beni çok mutlu ediyor. Bayer Leverkusen'e uygun bir şekilde ve yerde sezonu bitirmek istiyoruz" dedi. Son olarak Bundesliga 2'de Kaiserslautern'i çalıştıran Korkut, Leverkusen'de Türk milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak ile birlikte olacak.



SÖZLEŞME SÜRESİNİN HİÇBİR ÖNEMİ YOK

Tayfun Korkut basın toplantısında, sözleşmesinin sezon sonuna kadar olması ile ilgili konuştu. Korkut, "Futbolda uzun süreli sözleşmelerin çok da bir anlamı yok. 3 yıllık sözleşme yaparsın 3 ayda gidersin" ifadesini kullandı.