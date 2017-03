Gözümde canlanır koskoca mazi

Nefesleri kesen maçta 3 puan Cimbom'un... Sezonun flaş takımı Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray kötü gidişe son verdi... 2. dakikada Bruma'nın ortasında topu önünde bulan Josue'nın defansa rağmen yaptığı vuruşu kaleci kurtardı. 24. dakikada Bruma, Josue ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bekletmeden sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşta topu ağlara yolladı: 0-1. 36. dakikada Josue'nin pasında Eren Derdiyok'un 25 metreden sert şutu kalecinin üzerinden ağlarla buluştu: 0-2. 44. dakikada Chedjou'nun ayağından kaptığı topta kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan M'Billa farkı 1'e indirdi: 1-2.



SEMİH GOLE GİDEN TOPU ÇIKARDI

53. dakikada sağdan Danilo'nun ortasında altı pas üzerinden Deniz Kadah boş kaleye vurdu: 2-2. 64. dakikada Bruma sol çaprazdan uzak köşeye mükemmel vurdu ama top direkten geri geldi. 81. dakikada Danilo, Muslera'yı geçip boş kaleye vurdu ama Semih gole giden topu çıkardı. 85. dakikada Bruma 2. sarı karttan atıldı ve Cimbom 10 kişi kaldı. 90+6'de Selçuk serbest vuruşu kullandı. Eren'in kafa vuruşu Galatasaray'a 3 puanı getirdi: 2-3.



BİR PALABIYIK KLASİĞİ!

Igor Tudor'u tribüne gönderen Ali Palabıyık daha önce Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın atıldığı maçlarda 4. hakem olarak görev yapmıştı...



Gecenin en çok akılda kalan pozisyonlarından birisi 33. dakikada yaşandı... Hakem Ali Palabıyık'ın kararına çok sinirlenen Igor Tudor kulübe önündeki su şişelerini tekmeledi. Ali Palabıyık da bunun üzerine Hırvat teknik adamı tribüne yolladı. Ali Palabıyık daha önce de Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın tribüne gönderildiği karşılaşmalarda 4. hakem olarak görev yapmıştı.





2013 TERiM/ GALATASARAY-ORDUSPOR





2017 TUDOR/ ANTALYASPOR- GALATASARAY



'AT GİBİ KOŞAR MISIN YASİN!'

Tudor'un gelişinin ardından 3-4-3 sisteminde çok kilit bir rol üstlenen Yasin Öztekin ilginç açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcu, "Hocam bana 'at gibi koşar mısın' dedi. Ben de 'evet' yanıtını verdim. Ama daha çok koşmalıyım" ifadesini kullandı. Yasin muhabirden dün 10.9 km. koştuğunu öğrenince de "Azmış" yorumunu yaptı.



REKOR SEVİNCİ YARIDA KALDI

Antalya deplasmanında Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren Bruma ligde 8. golünü attı ve kariyer rekorunu kırdı. Fakat Portekizli yıldız 85. dakikada kırmızı kart görünce rekor sevinci yarıda kalmış oldu.