Gençler kendine geldi

Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği evinde Akhisar Belediye'yi 2-0 mağlup etti. Gençler'e galibiyeti getiren golleri Claro ve Aydın kaydetti. Bir maçı eksik olan Başkent temsilcisi puanını 29 yaparak rahat bir nefes almış oldu. Akhisar, önümüzdeki hafta Trabzonspor ile mücadele edecek... G.Birliği ise cumartesi günü Galatasaray ile Türk Telekom Arena'da kapışacak.