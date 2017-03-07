En az 4 nokta transfer

Eksik bölgelerle ilgili Ersun Yanal’dan bilgi alan Başkan Muharrem Usta en az 4 nokta takviye yapılacağının sözünü verdi. Ayrıca 11 milyon Euro olarak belirlenen transfer bütçesinin de artırılacağı öğrenildi.
Trabzonspor'da erkenden başlayan transfer çalışmalarını devre arasında olduğu gibi Başkan MuharremUsta, asbaşkan AhmetÇubukçu ve teknik direktör Ersun Yanal koordine edecek. Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda hareket edecek Başkan Usta'nın yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptığı toplantıda, "Gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturma noktasında en az 4 transferyapmayı düşünüyoruz. Sezon sonuna kadar bu ihtiyacımız artabilir" dediği öğrenildi. Bu konuda yönetim kurulundan da tam yetki alan Başkan Usta'nın 11milyon Euro olan transfer bütçesini, biraz daha üst seviyelere çekerek daha nokta transferler yapmaya çalışacağı ifade edildi.
ÖNCELİK FORVET VE ORTA SAHA Özellikle forvet ve orta sahaya alınması muhtemel isimlerin takımın kadro kalitesini daha da artıracak düzeyde olmasına özen gösterilecek. Mevcut kadronun ideal 11'inde yer alan oyuncuların ise çok üst düzey bir teklif gelmemesi durumunda takımdan ayrılmalarına onay verilmeyecek. Yurt içinden Tolgay Arslan ve Tunay Torun'la yakından ilgilenen yönetimin yurt dışından da ünlü isimlerle temasta olduğu öğrenildi.
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