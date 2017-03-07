Derdiyok’un geri dönüşü

Galatasaray'da Eren Derdiyok fırtınası... Tecrübeli golcü, zorlu Antalyaspor deplasmanında attığı iki golle takıma çok önemli 3 puan kazandırdı. 90+6. dakikadaki kafa golü taraftara bayram yaşattı. Bu sezon zaman zaman eleştirilen Eren, Sneijderve Podolski'nin yokluğunda Aslan'ın can simidi oldu. ErenDerdiyok bu sezon 10 gol attı. Yıldız oyuncu bu gollerin 5'ini kafayla ağlara gönderdi. Eren ile ilgili en dikkat çekici istatistik ise gol dakikaları ile ilgili olanı. Tecrübeli oyuncu, 10 golün 5'ini89. dakikadan sonra attı. Dün akşam da 90+6. dakikada galibiyet golünü kaydetti.
ATTIĞIM GOL TAMAMEN TESADÜF Eren Derdiyok maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Attığım gol tamamen tesadüf. Çok iyi bir mücadele oldu. Antalyaspor çok iyi bir maç oynadı. Biz de ilk yarı çok iyi oynadık. 10 kişiyle maçı almamız moral açısından çok önemliydi. Geçtiğimiz 2 hafta hedeflediğimiz galibiyetlere ulaşamamıştık. Bu galibiyet bize moral verdi. Ligin geri kalanında, her maça kendimizi hazırlayıp maçtan maça düşeneceğiz. Elimizden geleni yapıp, en sonda en iyi yerde olacağımızı düşünüyorum" dedi.
3 HAFTA SONRA 3 PUAN! G.SARAY, Süper Lig'de 3 maçtır kazanamıyordu. Akhisar Belediye'yi 6-0 yendikten sonra, Kayseri, Rize ve Beşiktaş karşısında 3 puan kazanamayan Cimbom, Antalya galibiyetiyle 3 puan hasretini sonlandırdı.
MUSLERA REKOR KIRDI Muslera, Antalyaspor karşılaşmasıyla 189. mücadelesine çıktı. Muslera, böylece "Galatasaray tarihinin en çok forma giyen yabancı futbolcusu" ünvanını elde etti.
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